Usa 2020, Michael Bloomberg ha ufficializzato la candidatura

Dopo alcune settimane di voci riguardo una sua possibile candidatura alle primarie dei democratici per le elezioni del 2020, oggi Michael Bloomberg ha ufficializzato la sua partecipazioni alle primarie che si terranno nel prossimo anno. Da domani saranno mandati in onda diversi spot elettorali, costati 30 milioni di dollari al noto imprenditore statunitense. Questo annuncio era atteso, cosa che potrebbe mettere in difficoltà Joe Biden, il candidato più moderato e che attualmente guidava i sondaggi sulle prossime primarie con un vantaggio esiguo sulla candidata più radicale, Elizabeth Warren.

Il presidente Trump non ha commentato l’annuncio, cosa che però è attesa, visto come sta seguendo la campagna per le primarie e per come è stato coinvolto dallo scandalo ucraino, proprio per presunte interferenze sul candidato Biden.