Crollo viadotto A6, nessuna vittima registrata – VIDEO

Il maltempo in Liguria ha causato il crollo di un viadotto dell’autostrada A6, la Torino-Savona, che avrebbe potuto causare delle vittime, qualora ci fosse stato un passaggio costante sul viadotto al momento della caduta dei piloni. Come ha riferito il governatore della Liguria, Giovanni Toti, non c’è stata nessuna vittima dal crollo del viadotto, che ha causato anche l’interruzione del servizio Vodafone per quasi tutta la Regione. Un crollo che dovrà essere sottoposto alle indagini quando la situazione maltempo ritornerà sotto controllo, per capire le cause che hanno portato al cedimento dei piloni.

I vigili del fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona, con un grande rischio che si è avuto per un pullman che stava passando al momento del crollo, fermato da un altro automobilista che si era già fermato e notato il crollo di una parte di viadotto.