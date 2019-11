Germania, furto storico al castello di Dresda

Un furto da un miliardo di euro al Castello di Dresda, in Germania, dove è stata rubata la collezione della Grünes Gewölbe, nella sale delle Volte Verdi. Secondo quanto riportato dai media tedeschi si tratterebbe del più grande furto di opere d’arte del dopoguerra. Sono stati rubati dei gioielli antichi, mentre i dipinti non sono stati toccati, probabilmente perché incombranti per la fuga.

L’allarme ha avvertito la polizia tedesca, che però non ha fatto in tempo a bloccare i rapinatori, che erano già riusciti a fuggire all’arrivo degli agenti. Il castello è stato poi circondato per cercare gli autori del furto, qualora fossero ancora nel perimetro, ma senza successo.