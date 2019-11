Black Friday, consegne a rischio per lo sciopero

Il Black Friday di Amazon potrebbe essere a rischio, con i lavoratori che hanno indetto uno sciopero nelle sedi di Torino e Cuneo, mettendo a rischio le consegne più rapide per gli acquisti effettuati nell’ultimo venerdì di novembre, come è solita essere la giornata dedicata ai grandi sconti, che viene effettuata una volta l’anno. Per l’attesa che c’è sul Black Friday anche in Italia, lo sciopero rischia di andare a penalizzare molti acquirenti che presumibilmente faranno acquisti nella giornata di venerdì 29 novembre.

Le sedi di Amazon coinvolte sono quelle di Brandizzo, in provincia di Torino, e quella di Marlene, in provincia di Cuneo. I lavoratori denunciano i “carichi di lavoro estenuanti”, oltre alla richiesta di più sicurezza sul lavoro.