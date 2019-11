Lecce, operai travolti da camion: 4 morti

Un grave incidente si è verificato in provincia di Lecce, a Galatone, dove un gruppo di operai che stava lavorando in strada è stato colpito da un camion che stava passando nella zona indicata dalla segnalazione. Un quinto operaio sarebbe stato ricoverato in gravi condizioni, dopo essere stato soccorso da agenti ed operatori del 118 poco dopo l’incidente.

Non è ancora chiaro come sia stato possibile che il camion colpisse gli operai. Gli agenti stanno già indagando per capire la dinamica dell’incidente e valutare eventuali responsabilità. Gli operai stavano lavorando alla potatura degli alberi lungo la circonvallazione di Galatone, quando sono stati investiti dal mezzo pesante.