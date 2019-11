Maltempo, esondato fiume a Porto Torres

A causa del maltempo è esondato un fiume a Porto Torres, in Sardegna, causando forti disagi ad abitazioni e terreni agricoli che si trovavano vicino le sponde del fiume. Si tratta del Rio Mannu, che è esondato nel pomeriggio a causa delle precipitazioni degli ultimi giorni. Per questo è stata chiusa al traffico la zona tra via Vespucci e via Monte Agellu, con la polizia municipale che ha chiuso il Ponte Romano per motivi di sicurezza. La Protezione civile è al lavoro per evitare ulteriori problemi e disagi alla popolazione, ma comunque non si sono riscontrati feriti o danni agli edifici.

Secondo gli esperti il fiume sarebbe salito di un metro e mezzo oltre gli argini, questo scenario non si verificava da oltre 40 anni e per questo la popolazione ed i lavoratori agricoli della zona sono stati colti di sorpresa.