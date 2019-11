Riaperta una corsia della A26 dopo il controllo ai viadotti

Dalle ore 12 verrà riaperta una corsia per senso di marcia sull’autostrada A26, dopo la chiusura del tratto Genova-Alessandria, per motivi di sicurezza. La Procura di Genova sta indagando sui report dei viadotti dell’autostrada, che potrebbero essere stati alterati, per questo era stata chiusa per controllare i viadotti. La Procura di Savona ha aperto un fascicolo contro ignoti proprio in merito ai viadotti che sono sotto inchiesta per eventuali manomissioni nei rapporti di manutenzione.

Il sindaco di Genova Bucci invita i cittadini a non utilizzare l’automobile nella giornata di oggi, per evitare ingorghi ed ha disposto i mezzi pubblici gratuiti per tutta la giornata. L’autostrada A26 sarà riaperta parzialmente tra l’allacciamento con l’A10 e lo svincolo di Masone, questo permetterà a Genova di non essere completamente isolata.