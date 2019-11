Sondaggi elettorali oggi 26 novembre: salgono Italia Viva ed il M5S

Gli ultimi sondaggi elettorali di oggi realizzati dall’istituto SWG per il TG La7, mostrano come nella maggioranza guadagnano terreno il Movimento 5 Stelle ed Italia Viva, a discapito del Partito Democratico. Calo anche per la Lega di Salvini, mentre Fratelli d’Italia arriva in doppia cifra superando il 10% dei consensi elettorali.

La Lega perde quasi un punto

Il partito di Matteo Salvini ha perso lo 0,9% in una settimana, passando dal 34% al 33,1%. Guadagna il Movimento 5 Stelle, che arriva al 16,5% con tre decimali guadagnati rispetto alla scorsa settimana, mentre il PD perde due decimali rispetto alla settimana scorsa. Conferma il buon trend per Fratelli d’Italia, che arriva al 10,1% guadagnando oltre mezzo punto percentuale.

26 NOV 19 NOV DIFF Lega 33,1 34,0 -0,9 PD 18,1 18,3 -0,2 M5S 16,5 16,2 +0,3 Fratelli d’Italia 10,1 9,5 +0,6 Forza Italia 6,0 6,4 -0,4 Italia Viva 5,5 5,0 +0,5 La Sinistra 3,1 3,3 -0,2 Più Europa 1,6 1,7 -0,1 Europa Verde 2,0 2,3 -0,3 Cambiamo! 1,3 1,1 +0,2 Altri 2,7 2,2 +0,5

Italia Viva passa dal 5,0% al 5,5% guadagnando mezzo punto percentuale, mentre Forza Italia perde quattro decimali e finisce al 6,0%. I partiti minori perdono terreno, con La Sinistra che si avvicina alla soglia del 3%, mentre Più Europa rimane sostanzialmente stabile intorno al 2%.

Ancora non rilevato il nuovo partito di Carlo Calenda, denominato Azione, che sarà sondato la prossima settimana, ma che potrebbe essere finito nella parte di “Altri”, che è data in aumento di mezzo punto rispetto alla scorsa settimana.