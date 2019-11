Terremoto in Albania: 6 morti e 150 feriti

Una forte scossa di terremoto ha colpito l’Albania alle ore 2.54 locali, quando in Italia erano le ore 3.54, con un’intensità di 6.5 di magnitudo, quindi molto alta e per questo sono stati creati danni agli edifici. Un hotel è stato distrutto dalla scossa, crollando poco dopo. L’epicentro è stato registrato vicino la città di Durazzo, dove i soccorsi stanno ancora scavando tra le macerie. Secondo gli istituti di terremoti in Albania, ci sarebbero state altre 50 scosse di assestamento tra magnitudo 4.2 e 5.5, quindi di notevole entità.

Il terremoto è stato avvertito anche nella parte meridionale dell’Italia, nelle Regioni Puglia, Campania, Abruzzo e Calabria. Segno che l’intensità del terremoto è stata alta, per raggiungere anche le coste italiane, dove non si sono registrati danni di alcun tipo a persone o cose. I morti accertati in Albania sono al momento sei, con oltre 150 feriti.