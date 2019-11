Amazzonia, appiccavano roghi: arrestate quattro persone

Sono state arrestate quattro persone nell’ambito dell’inchiesta sui roghi in Amazzonia, tutte appartenenti ad una Ong che lavorava sul territorio. Il direttore della Ong ha smentito ogni possibile coinvolgimento: “Si tratta di una montatura”, ha riferito ai cronisti. Secondo l’accusa l’Ong avrebbe appiccato gli incendi dolosi ad Alter do Chao per ottenere finanziamenti internazionali.

Sono stati sequestrati i computer ed i documenti della Ong, con tre delle quattro persone arrestate che sono attive nella brigata anti-incendio. L’accusa ha fatto sapere che grazie a delle intercettazione è emerso che l’Ong aveva stipulato un accordo con il Wwf, alla quale hanno venduto immagini per 15 mila euro, mentre il Wwf ha lavorato per ottenere donazioni per loro, tra cui anche quella di Leonardo DiCaprio, per 500mila dollari.