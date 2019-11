Conte si appella alle Regioni per contrastare il maltempo

Il premier Conte ha invitato le Regioni “a fare squadra” contro l’emergenza maltempo, che ha colpito gran parte dell’Italia, iniziando da Venezia e passando poi in Liguria e Piemonte. “Questa emergenza conferma il fatto che c’è bisogno di fare squadra, non solo nella maggioranza, ma nelle Regioni”, queste le parole del premier, che si rivolge ai governatori, perché mandino avanti i progetti per la messa in sicurezza del territorio.

“È emerso che le regioni spendono solo una parte, il 20% delle risorse a disposizione”, ha detto Conte, rimarcando l’operazione portata avanti da Italia Viva, che proprio sulle infrastrutture aveva chiesto un confronto al Governo sui soldi non spesi. Nelle ultime ore con i problemi di messa in sicurezza del territorio è emersa l’emergenza di agire sui casi più difficili, cosa che ha ribadito il premier Conte. “I soldi ci sono e noi siamo pronti ad affiancarli”, ha detto il presidente del Consiglio, invitando le Regioni a portare avanti i progetti già stanziati.