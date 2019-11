Oggi il voto sulla Von der Leyen a Strasburgo

Oggi si terrà il voto di conferma della Commissione europea, a guida Von der Leyen, dopo la risoluzione dei problemi legati ad alcuni commissari, non approvati durante le loro audizioni e che hanno costretto i paesi di appartenenza ad effettuare una nuova nomina. Il Regno Unito non ha presentato il suo commissario, con la Brexit che è prevista in scadenza a fine gennaio, mentre tra poche settimane si terrà il voto per le elezioni nazionali, dove Boris Johnson potrebbe ricevere la maggioranza in Parlamento.

La Von der Leyen ha tenuto un discorso agli eurodeputati, spiegando gli obiettivi che avrà questa commissione, come la neutralità dal carbone entro il 2050: “Questi obiettivi sono da considerarsi globali, dobbiamo fare in modo che anche gli altri paesi nel mondo convergano sulle misure per l’ambiente”.

Parole positive anche dal Commissario italiano, Paolo Gentiloni, che ha definito un “buon inizio” sul discorso della Von der Leyen. Inoltre Gentiloni ha posto come obiettivo la crescita economica, visto che proprio di questo si occuperà durante il suo mandato.