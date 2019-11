PlayStation Plus, annunciati i giochi mensili di dicembre 2019

Sono stati annunciati dalla Sony i giochi mensili gratuiti per il mese di dicembre 2019, destinati agli abbonati di PlayStation Plus, come era stato anticipato nella giornata di oggi. Saranno disponibili per il download dalla giornata di martedì 3 dicembre, come sempre accade con le politiche della Sony, che mette sullo store i giochi mensili il primo martedì del mese.

I giochi mensili di dicembre 2019 sono Titanfall 2 e Monster Energy Supercross The Official Videogame. Il primo è il titolo più conosciuto, prodotto dalla Respawn, che è autrice anche del più note Apex Legends. Allo stesso modo anche Titanfall 2 ben strutturato per il multiplayer, di tipo FPS in prima persona. Il secondo gioco mensile è legato al mondo delle due ruote, che fa parte del campionato ufficiale di motocross, da cui prende il nome.