PlayStation Plus, oggi l’annuncio dei giochi mensili gratuiti

Tra poche ore ci dovrebbe essere l’annuncio dei giochi mensili gratuiti per PlayStation Plus, per il mese di dicembre 2019, molto attesi dagli utenti, che si aspettano almeno un titolo di rilievo, come è stato per il mese in corso, con l’uscita di Nioh.

Secondo lo standard della Sony i giochi mensili vengono annunciato durante l’ultimo mercoledì del mese precedente a quello in cui verranno poi resi disponibili per il download. Nel tardo pomeriggio ora italiana dovrebbe arrivare l’annuncio dei giochi mensili gratuiti per gli abbonati al PlayStation Plus.

Nelle ultime ore c’erano state delle voci per un post su reddit di un utente, che aveva anticipato il gioco mensile di dicembre 2019, indicando God of War come quello scelto dalla Sony da fornire in modalità gratuita agli utenti. I giochi che verranno annunciato oggi saranno poi disponibili al download dal primo martedi di dicembre, nello specifico il 3 dicembre.