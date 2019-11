Regionali Calabria, il M5S ha scelto il candidato: “Avanti con Aiello”

Il Movimento 5 Stelle ha deciso il candidato per le elezioni regionali in Calabria, che si terrano il 26 gennaio prossimo, in concomitanza con quelle, ben più attese, dell’Emilia-Romagna. Si tratta di Francesco Aiello, nome che era già ucito nei giorni scorsi quando si discuteva di una possibile alleanza con il Partito Democratico. L’annuncio è stato dato dal capo politico, Luigi Di Maio, che ha spiegato come il modello di elezioni in Umbria non è replicabile nelle altre Regioni. Questo fa pensare che anche in Emilia-Romagna il Movimento 5 Stelle potrebbe presentare il proprio candidato, cosa che andrebbe a danneggiare la candidatura del governatore uscente Stefano Bonaccini.

Oggi si sono riuniti gli eletti calabresi, che hanno parlato della possibilità di un accordo con il PD per le elezioni in Calabria, come proposto da Antonino De Masi. Francesco Aiello è docente di Economia Politica all’Università della Calabria, ancora non ha comunicato la sua decisione, che dovrebbe arrivare a breve.