Trenitalia si è aggiudicata un bando spagnolo per le ferrovie

Ferrovie dello Stato si è aggiudicata un bando in Spagna per la fornitura di servizi ferroviari in alcune tratte importanti ad Alta Velocità spagnole: Madrid-Barcellona, Madrid-Valencia/Alicante e Madrid-Malaga/Siviglia. Si tratta di ferrovie ad alta velocità, che saranno fornite del Frecciarossa 1000, la produzione ultima per gli spostamenti ad Alta Velocità in Italia e prodotto con materiali ecosostenibili.

Il bando se lo è aggiudicato il consorzio Ilsa, formato da Trenitalia ed Air Nostrum, selezionato poi da Adif, che si occupa delle infrastrutture in Spagna. Trenitalia sarà il primo fornitore privato nel sistema ferroviario spagnolo.

Ci saranno 32 collegamenti al giorno tra Madrid e Barcellona, con 16 collegamenti per direzione. La rotta Madrid-Valencia avrà 8 collegamenti al giorno, mentre saranno 7 tra Madrid e Malaga e tra Madrid e Siviglia. Da Madrid ad Alicante ci saranno quattro collegamenti al giorno, che andranno ad aumentare durante il periodo estivo.