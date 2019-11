Facebook e Instagram down: segnalazioni di problemi in tutto il mondo

I social network di Facebook stanno avendo problemi tecnici in tutto il mondo, coinvolti anche i server destinati a Instagram, mentre per ora Whatsapp non ha dato problemi. Le segnalazioni sono arrivate dagli utenti con gli hashtag #facebookdown e #instagramdown. Secondo quanto riporta il sito DownDetector.com, che si occupa di monitorare le segnalazioni di problemi degli utenti, la maggioranza riguarda l’effettuazione del login, mentre dalla mappa si nota come la Francia sia il paese più colpito.

Gli utenti hanno utilizzato altri social network, come Twitter, per segnalare i propri problemi di accesso alle piattaforme. Nel caso di Facebook è apparsa una dicitura “Facebook sarà di nuovo disponibile a breve”, durante il tentativo di login. L’azienda si è giustificata dicendo che si tratta di operazioni di manutenzione e che a breve dovrebbe tornare disponibile.