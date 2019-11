Calabria, scoperta villa abusiva per il candidato del M5S, Francesco Aiello

Non un buon inizio per il neo candidato del Movimento 5 Stelle in Calabria, Francesco Aiello, con il Tar ed il Consiglio di Stato che hanno condannato il professore e suo fratello a smantellare un piano della sua abitazione, considerata “parzialmente abusiva”. Ieri il candidato governatore aveva riferito di accettare la proposta del Movimento 5 Stelle per candidarsi alla Regione Calabria, con le elezioni che avranno luogo il prossimo 26 gennaio, in concomitanza con quelle in Emilia-Romagna.

La villa di Aiello è stata considerata in parte da abbattere, con la storia che risale agli anni Ottanta, quando i genitori di Aiello costruirono la casa. Si andò oltre la cubatura prevista e questo oggi rischia di pregiudicare la corsa alla Regione di Aiello, nuovo candidato del M5S, dopo la decisione di Rousseau in merito alla possibilità di presentarsi alle elezioni.