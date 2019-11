Caso Mes, Salvini prepare un esposto per Conte. Il premier: “Lo querelo”

Continua lo scontro sul Mes, il Fondo salva-stati molto contestato dalle opposizioni, con il leader della Lega che ha annunciato un esposto contro il premier Conte, per non aver salvaguardato la popolazione. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha risposto ipotizzando una querela per Salvini, provocando il leader del Carroccio: “Spero non si avvalga dell’immunità come ha fatto con il caso Diciotti, io come premier non dispongo dell’immunità parlamentare”. Queste le parole rivelate dal premier in risposta agli attacchi delle opposizioni.

La riforma del Fondo salva-stati fu firmata dal primo Governo Conte, durante l’estate, quando dentro all’esecutivo c’era ancora Matteo Salvini, proprio per questo la maggioranza ha attaccato il leader della Lega, visto che il suo Governo aveva già dato l’appoggio. Ma Salvini attacca Conte e Tria: “Ci dicessero che nessun impegno è stato preso”, ha riferito ad alcuni cronisti. Sulla stessa posizione anche Giorgia Meloni, che attacca il meccanismo salva-stati.