Gualtieri: “Tagliata la Tampon tax per i biodegradabili”

Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha annunciato l’introduzione di una Tampon Tax all’interno della manovra di Bilancio 2020, che andrà a tagliare le aliquote Iva dal 22% al 5% per tutti i prodotti per l’igiene personale che siano compostabili o biodegradabili. Il cosiddetto “taglio delle tasse sugli assorbenti”, molto atteso, ma che per ora viene individuato solo per gli oggetti che sono biodegradabili e non per tutti i prodotti per l’igiene. “Un segnale per milioni di donne nel decreto fiscale”, ha spiegato Gualtieri, il quale non ha escluso che possa essere estesa a tutti gli altri prodotti per l’igiene. Una delle ipotesi è che nel 2021 questa nuova aliquota potrebbe riguardare tutti gli oggetti per l’igiene personale, anche quelli in plastica.

L’emendamento ha come prima firmataria Laura Boldrini, insieme ad altre parlamentari che si erano unite in questa “battaglia” per l’abbassamento delle tasse.