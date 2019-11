Napoli, uomo gambizzato in centro

Un uomo è stato gambizzato in centro a Napoli questa mattina dopo le otto, in via Pasquale Scura, vicino un esercizio commerciale. Un agguato effettuato a colpi d’arma da fuoco, in pieno centro storico a Napoli. I soccorsi sono arrivati in maniera tempestiva ed hanno trasportato l’uomo colpito in ospedale, mentre sul luogo dell’agguato sono sopraggiunte delle volanti della polizia, per effettuare i rilievi del caso. Ancora non è del tutto chiara la dinamica dell’accaduto, oltre alle motivazioni che hanno portato all’aggressione armata.

Non è il primo agguato della settimana, con ieri sera un uomo di 30 anni che era rimasto colpito in via Cupa Capodichino, nella zona di Milano.