Omicidio Sacchi, indagata Anastasia: svolta nelle indagini

C’è stata una svolta nella indagini legate all’omicidio di Luca Sacchi, con l’iscrizione nel registro degli indagati di Anastasia Kylemnyk, la fidanzata del ragazzo ucciso nella notte tra il 23 e 24 ottobre a Roma, in circostanze ancora da chiarire. La giovane aveva parlato di un tentativo di rapina che si era poi evoluto in omicidio, ma questa versione non ha convinto i magistrati. I carabinieri hanno inviato cinque ordinanze di custodia cautelare, per rapina aggravata ed omicidio pluriaggravato. Valerio Del Grosso e Paolo Pirino rimangono in carcere, dopo il loro arresto nelle ore successive all’omicidio.

Arresto anche per Giovanni Princi, un amico d’infanzia di Sacchi, accusato di voler acquisire un elevato quantitativo di droga da Del Grosso. Anche Anastasia sarebbe stata al corrente.