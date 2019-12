Alitalia, Di Maio annuncia il prestito ponte

Per risolvere la questione Alitalia si andrà verso un prestito ponte, come ha annunciato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, dopo il nuovo rinvio nella presentazione delle offerte vincolanti: “Siamo tutti d’accordo che su Alitalia bisogna mettere un altro prestito ponte”, queste le parole che confermano la volontà del Governo a dare altre centinaia di milioni di euro alla compagnia, in attesa che si formalizzi un’offerta. Per Di Maio “non c’è una decisione politica da prendere”, si andrà avanti con la cordata di Atlantia e Ferrovie dello Stato, che però ancora devono trovare l’accordo.

Sono stati tirati in ballo anche gli amministratori attuali di Alitalia: “Dovremo procedere contro chi ha causato danni ad Alitalia”, ha detto Di Maio, facendo riferimento a precedenti commissari, che non avrebbero gestito bene la transizione.