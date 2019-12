Conte: “Ministri sapevano, accuse false”

Durante il suo intervento in Aula, il premier Conte ha spiegato la situazione intorno al caso del Mes, il Fondo salva-stati molto contestato dalle opposizioni, per la non possibilità di inserire emendamenti in un testo che deve essere approvato da tutti gli Stati membri. “Ho sempre cercato di garantire una interlocuzione chiara con il Parlamento – ha detto Giuseppe Conte – sono qui per l’informativa sul Mes, che ritengo doverosa”, queste le parole del premier, con il quale ha spiegato il suo intervento odierno alla Camera.

“Da molte settimane esponenti dell’opposizione hanno iniziato una campagna mediatica accusandomi di condotte improprie nella trattativa con l’Europa. Sono stato accusato di alto tradimento”, ha dichiarato Conte, sottolineando le accuse sugli interessi personali che sono state portate avanti. Attacco di Conte anche ai leader delle opposizioni, Salvini e Meloni, per le loro campagne mediatiche delle ultime settimane.