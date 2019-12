Dl Fisco, non ci saranno le multe per chi non ha il POS

Si sta delineando il decreto Fisco, che sarà approvato di pari passo alla Legge di Bilancio ed ha come obiettivo quello del contrasto all’evasione fiscale, come era stato spiegato nei mesi scorsi dalla maggioranza del nuovo Governo Conte. Il decreto Fisco non ci saranno le multe dei POS per i commercianti, come era stato inizialmente ipotizzato. Non ci saranno le multe per i commercianti che non hanno ancora a disposizione il POS”, queste le parole dell’esponente del M5S, Alessio Villarosa.

Inoltre è stato dato il via libera alla commissione Finanze alla Camera, con il parere negativo di Italia Viva, come ha riferito il deputato Del Barba: “Rimaniamo contrari”. La scadenza per la presentazione del 730 passa dal 23 luglio al 30 settembre, con la possibilità di presentarlo anche per i titolari di prestazioni occasionali.