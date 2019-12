Riaperto tratto della Torino-Savona

È stato riaperto il tratto dell’autostrada A6 Torino-Savona tra Altare ed il bivio dell’autostrada A10. Era stata chiusa nella giornata di ieri, per degli allarmi dai sensori, che facevano pensare ad un pericolo di frana. A quel punto è stata chiusa la circolazione per effettuare i rilievi del caso, i quali si sono conclusi questa mattina alle ore 5.30, con esito positivo. Non essendoci pericoli di frana, è stato riaperto agli automobilisti il tratto di autostrada. Il monitoraggio era legato alla Protezione civile, che aveva rilevato un valore anomalo in relazione alla possibilità di frana e questo aveva comportato la chiusura dell’autostrada.

Dopo il crollo del viadotto, durante le fasi più intense delle scorse settimane a livello di precipitazioni, ora Autostrade è più attenta agli allarmi e c’è anche la Protezione civile che sta operando in quella zona colpita dal maltempo.