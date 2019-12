Brexit, Johnson ha pronto un sistema di visti per l’UE

Un sistema di visto elettronico per tutti i cittadini dell’Unione Europea per entrare nel Regno Unito. Oggi basta la carta d’identità per entrare nel Regno Unito, mentre nei piani di Boris Johnson c’è quella di introdurre un visto elettronico, come accade negli Stati Uniti, per dare l’accesso al Regno Unito. Una modalità che rallenterà il sistema di entrata nel Regno Unito, andando a peggiorare anche il turismo e gli accordi commerciali in essere.

Le elezioni generali in Regno Unito si terranno il 12 dicembre, saranno decisive per la formazione del nuovo Parlamento, che dovrebbe avere una maggioranza per i conservatori, secondo gli ultimi sondaggi politici effettuati.

Dal primo gennaio 2021 ci potrà essere un meccanismo per il quale i turisti europei dovranno avere un visto elettronico per entrare nel Regno Unito. “Dopo la Brexit i nostri confini saranno più sicuri”, ha dichiarato Boris Johnson.