Spread Btp-Bund oggi 3 dicembre: apertura a 163 punti base

Lo spread Btp-Bund di oggi 3 dicembre ha aperto a 163 punti base, stabile rispetto alla chiusura di ieri sera, ma con i rendimenti dei titoli di Stato che sono in rialzo anche rispetto alle scorse settimane, andando oltre l’1,30%. Il tasso di interesse dei titoli di Stato a dieci anni per l’Italia sono all’1,36%, di molto superiori rispetto alle medie di ottobre, quando non si superava l’1% e c’era una media di circa 0,90% di tasso. Nella giornata di ieri si sono toccati i massimi dello spread, con quota 165 punti base, in rialzo rispetto alla giornata di venerdì, quando si era chiuso sotto quota 160 punti base.

Rialzo di Piazza Affari, con un’apertura a +0,51% a 22.845 punti. Nelle altre Borse europee c’è sostanziale stabilità con Francoforte che è in rialzo dello 0,58% a 13.039 punti, a Parigi il Cac 40 sale dello 0,01% a 5.787 punti, mentre a Londra il Ftse 100 cede lo 0,43% a 7.254 punti.