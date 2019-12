Visco: “Il debito italiano è sostenibile”

Il governatore di Banca d’Italia, Ignazio Visco, ha rilasciato alcuni commenti inerenti alla discussione mediatica che si è accesa nelle ultime settimane sulla questione del Fondo salva-stati. Per Visco il debito italiano rimane sostenibile e dunque come Paese all’interno dell’Euroarea l’Italia non ha nulla da temere nel meccanismo del Mes. Lo ha riferito durante un’audizione alla Camera, che aveva come tema principale proprio il Meccanismo Europeo di Stabilità: “Se ci fosse la necessità di un prestito, abbiamo un sistema di garanzia e non credo che andremmo incontro a problemi di stabilità finanziaria”.

Una posizione netta del Governatore di Bankitalia, che dovrebbe dissipare le polemiche che sono aumentate nelle ultime ore, con il Movimento 5 Stelle che ha chiesto delle modifiche al testo ed il premier Conte che ha aperto ad un rinvio della firma al testo.