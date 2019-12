Salvini contro la Nutella: “Nocciole non sono italiane”

Il leader della Lega si è scagliato contro la Ferrero, che produce la Nutella, per la questione della provenienza delle nocciole, che secondo Salvini sarebbero turche e non prodotte in Italia. Durante un comizio a Ravenna il leader del Carroccio ha aperto la polemica contro la Ferrero, rispondendo ad una sua militante che gli diceva di mangiare la Nutella contro il freddo: “La Nutella no, ho cambiato. Ho scoperto che la Nutella utilizza delle nocciole turche ed io preferisco utilizzare altre creme prodotte in Italia”.

Renzi ha risposto a Salvini, sottolineando come nei giorni di crisi per Ilva ed Alitalia, il leader della Lega parla della Ferrero: “Stupido io che voglio parlare di cantieri, tasse ed Europa, il senatore Salvini attacca la Nutella”.