Angela Merkel ha visitato Auschwitz

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha visitato il campo di sterminio di Auschwitz, per la prima volta da quando è alla guida della Germania. Visita anche al campo di Birkenau. Ad Auschwitz morirono in totale circa 1,3 milioni di ebrei, a causa dell’olocausto durante la Seconda Guerra Mondiale. Una visita che arriva nel momento in cui stanno avanzando le forze di estrema destra in Germania, con alcuni episodi di antisemitismo che hanno visto degli attentati a delle sinagoghe negli ultimi anni. L’ultima visita di un capo dello Stato ad Auschwitz era risalente al 1995 con Helmut Kohl. La cancelliera tedesca ha ascoltato vari racconti dei sopravvissuti al campo di sterminio.

“Nessuna tolleranza per l’antisemitismo”, ha dichiarato la Merkel ai giornalisti durante la conferenza stampa che ha tenuto. Uno dei momenti più intensi è stato il passaggio della cancelliera sotto la scritta “Arbeit macht frei”, “Il lavoro rende liberi”.