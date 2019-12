Siracusa, auto contro pilone: due morti

Due persone sono morte a causa di un incidente sul lungomare Vittorini, nel centro di Ortigia, in provincia di Siracusa. Lo scontro sarebbe avvenuto poco dopo le 4. Le vittime dell’incidente sono due giovani, di cui uno sarebbe minorenne, mentre altri due sarebbero rimasti feriti dopo lo scontro contro i piloni che sorreggono gli archi del Belvedere San Giacomo.

Sulla dinamica dell’accaduto sta indagando la polizia, che è giunta sul luogo dell’incidente in piena notte, insieme ai soccorsi, che però non sono riusciti a salvare i due ragazzi coinvolti nell’incidente. Secondo quanto riferito i giovani stavano tornando a casa dopo una serata ad Ortigia, con il conducente che avrebbe perso il controllo della vettura, andandosi a schiantare contro i piloni. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto per estrarre i giovani dalle lamiere, ma per due di loro non c’è stato nulla da fare.