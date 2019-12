Nuovi attacchi a Tripoli

Torna alta la tensione a Tripoli: i caccia del generale Khalifa Haftar hanno sferrato almeno sei attacchi su località e postazioni controllate dalle milizie alleate del governo di Fayez al-Serraj, lungo gli assi della capitale. Le forze del governo riconosciuto dall’Onu hanno reagito con colpi di mortaio e sono riuscite ad abbattere uno dei caccia dell’uomo forte della Cirenaica.

La recrudescenza dell’offensiva su Tripoli sferrata il 4 aprile dalle forze di Haftar per conquistare Tripoli rischia di aggravare l’emergenza umanitaria in Libia: sono già oltre 1.000 i morti e 120.000 sfollati in sette mesi, secondo le Nazioni Unite. Per molti osservatori, il Paese è entrato nella sua terza guerra civile dal 2011, dopo la rivolta contro Muammar Gheddafi e la crisi del 2014.