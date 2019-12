Le opposizioni vogliono bloccare il Mes

Sul Mes Giorgia Meloni ha un piano. E propone a Salvini e Berlusconi di presentare una risoluzione Parlamentare che impegni il governo a non sottoscrivere la riforma del Mes. E in un’intervista a La Stampa la presidente di Fratelli d’Italia spiega, rispondendo al ministro Gualtieri che l’attacca accusandola di fare, insieme a Salvini, “del terrorismo” in materia di salva-Stati, di aspettarsi che “qualcuno risponda alle mie osservazioni senza dire che siamo terroristi e nazionalisti che portano alla guerra”, perché si chiede: “È vero o non è vero che con la riforma il Mes diventa sempre più un fondo salva-banche, e che le banche oggi più in difficoltà sono quelle tedesche, le più esposte sui derivati?”.

Poi Meloni osserva che semmai dovrebbe essere il premier che “dovrebbe stupirsi di quel signore che aveva accanto, Di Maio: anche lui ha sollevato molti dubbi sul Mes. Voglio ricordare che i 5 Stelle nel loro programma elettorale del 2018 sostenevano il superamento del fondo salva-Stati, quello originario. Ora invece stanno votando la riforma del Mes”, osserva Meloni.