Olimpiadi, Russia squalificata 4 anni per doping

La Russia è stata squalificata per quattro anni alle prossime Olimpiadi, come deciso dall’Agenzia Mondiale antidoping, con questa sanzione non sarà possibile per la Russia partecipare a Tokyo 2020 ed alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Ne ha dato comunicazione la portavoce della Wada a termine di un procedimento nel quale la Russia era sotto inchiesta per aver manomesso dei dati di laboratorio. La Russia potrà presentare ricorso al Tas di Losanna, che avrà la decisione finale sulla questione.

Secondo quanto comunicato dalla Wada, la decisione è stata approvata da tutti e 12 i membri del comitato antidoping, che ha deciso per l’esclusione della Russia dalle Olimpiadi.