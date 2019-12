Impeachment Trump, due capi di accusa

La procedura di impeachment per Donald Trump è in fase di avanzamento, con la pubblicazione dei due capi di accusa formulati dai democratici: abuso di potere ed ostruzione al Congresso. Queste sono le accuse che i democratici pongono a Trump, per il quale si voterà alla Camera, dove dovrebbe passare senza problemi, visti i numeri dei democratici, superiori ai repubblicani. In Senato si terrà la votazione e discussione finale, dove però i repubblicani hanno la maggioranza attualmente e dunque potrebbero bloccare la procedura di impeachment.

Proprio per la situazione al Senato, al momento è poco probabile che il presidente Trump venga destituito, come ha fatto più volte notare sui suoi canali social, definendola una “caccia alle streghe”.