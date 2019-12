Repubblica Ceca, uomo armato fa irruzione in ospedale: sei morti

Un uomo armato ha fatto irruzione in una struttura ospedaliera in Repubblica Ceca, nel complesso universitario di Ostrava, nella zona settentrionale del paese. Sei persone sono rimaste vittime della sparatoria, mentre altre sono rimaste ferite, secondo quanto riportato dalle autorità locali, che sono giunte sul luogo degli spari. I dati sono stati resi noti dal ministro dell’Interno, Jan Hamacek, che ha spiegato come le operazioni degli agenti siano ancora in atto e che l’uomo armato sarebbe in fuga.

Sono stati forniti dettagli rispetto all’abbigliamento dell’uomo, che è alto un metro ed ottanta ed ha un giubotto rosso, questo per facilitare le operazioni della polizia.