Regno Unito, oggi il voto: conservatori in vantaggio

Oggi si vota in Regno Unito per le elezioni generali, che dovranno trovare una soluzione alla Brexit, ancora da concludere e con la scadenza al 31 gennaio 2020. Sono in vantaggio, secondo gli ultimi sondaggi, i conservatori di Boris Johnson, che sono dati ad oltre il 40% con circa 350 seggi in Parlamento, contro il 30% dei laburisti, nonostante una rimonta nelle ultime settimane per il partito di Jeremy Corbyn.

Boris Johnson punta ad ottenere almeno 40 seggi di vantaggio sulle opposizioni, in maniera tale da avere la possibilità di portare a termine gli accordi con l’Europa per l’uscita, che richiederà almeno due anni di transizione, nonostante Johnson abbia detto che dal 2021 il Regno Unito sarà già fuori definitivamente dall’Europa. In serata arriveranno i primi exit poll, con lo scrutinio che andrà avanti nella notte.