ArcelorMittal, il giudice firma lo spegnimento dell’Altoforno 2

Un nuovo problema per l’ex Ilva, nel pieno delle trattative tra Governo ed ArcelorMittal per far rimanere la multinazionale dell’acciaio a Taranto, con la richiesta di spegnimento dell’Altoforno 2 firmata dal giudice Maccagnano. Questo significa che ArcelorMittal dovrà spegnere l’Altoforno 2, cosa che produrrà, come ha lei stessa comunicato, circa 3.500 esuberi per minor produzione.

Erano scaduti i tre mesi concessi dal Tribunale per la messa a norma del forno, con l’azienda che aveva chiesto un rinvio dell’ordinanza, per avere il tempo di mettere a norma l’Altoforno 2. Anche in questo senso aveva senso lo scudo penale, che permetteva all’azienda di continuare con le operazioni di bonifica, senza considerare le eventuali inchieste della magistratura, finché il progetto di risanamento non fosse stato portato a termine.