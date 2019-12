Popolare di Bari, Bankitalia commissaria la banca. Scontro nel Governo

Scontro nel Governo sulla Popolare di Bari, commissariata da Bankitalia, con alcuni componenti della maggioranza, come Matteo Renzi, che si sono opposti al decreto presentato per il salvataggio, chiedendo alcune modifiche. Il decreto dovrà mettere sul piatto una cifra intorno al miliardo di euro per salvare la banca ed i risparmiatori, nei giorni in cui si discute del Mes, il Fondo salva-stati, che andrà ad intervenire anche sul sistema bancario.

Il Consiglio dei Ministri si è concluso alle ore 22.40, con Italia Viva che non ha partecipato alla discussione. Per ora Palazzo Chigi ha comunicato che non è stato approvato nessun decreto, ma che verranno adottate misure per evitare il fallimento della banca. Secondo alcune agenzie di stampa, nel prossimo Cdm ci sarà l’approvazione finale, con le modifiche chieste da alcuni membri della maggioranza.