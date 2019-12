Sardine attese oggi a Roma. Non ammessi simboli di partito

Oggi pomeriggio sono attese a Roma le “Sardine”, il movimento nato a Bologna un mese fa con una flash mob organizzata da alcuni ragazzi, che sono stati poi ripetuti in altre città italiane. Oggi a Roma si terrà a San Giovanni il raduno, una manifestazione sostanzialmente anti-Salvini, per definizione degli organizzatori, che chiedono un cambiamento nella politica italiana. Le opposizioni hanno accusato le “Sardine” di non protestare contro il governo in carica, “primo caso al mondo”, aveva detto Salvini nelle scorse settimane.

Molte le televisioni presenti in piazza San Giovanni, per l’attesa del raduno che è stato organizzato per le ore 15. Possibile la presenza di Casapound, che aveva anticipato di voler partecipare alla manifestazione, ma gli organizzatori hanno bandito ogni altro simbolo di partito.