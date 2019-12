Brindisi, 54 mila evacuati per disinnescare una bomba

Oltre 54 mila persone evacuate a Brindisi per il disinnesco di una bomba risalente alla Seconda Guerra Mondiale. L’intervento era stato previsto nelle scorse settimane, portato avanti dal reggimento Genio guastatori di Foggia, che stanno neutralizzando l’ordigno. Inoltre sono state disposte 20 squadre dei vigili del fuoco nella zona del cantiere, per intervenire in caso di necessità.

La bomba era stata ritrovata lo scorso 2 novembre, nei pressi del maxicinema Andromeda, nel quartiere Bozzano, durante dei lavori di ampliamento del cinema. Dalle 9 meno un quarto di oggi a Brindisi non c’è nessuno in strada, l’evacuazione è riuscita, per oltre 54 mila persone, in un raggio di un chilometro e mezzo dall’ordigno. La bomba contiene 40 chili di tritolo, risulta danneggiata dal ritrovamento e per questo si sono rese necessarie queste misure di prevenzione.