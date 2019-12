Consiglio dei Ministri alle 21 per il salvataggio della Popolare di Bari

Previsto per le ore 21 il Consiglio dei Ministri per il salvataggio della Banca Popolare di Bari, che si trova in difficoltà dopo il commissariamento da parte della Banca d’Italia. Secondo le indiscrezioni potrebbe essere necessario intervenire con un miliardo di euro. Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha riferito che questo provvedimento potrebbe essere necessario per salvare tutto il meccanismo creditizio del meridione.

Italia Viva non aveva partecipato nella giornata di venerdì, mentre parteciperà al Cdm di oggi, con Matteo Renzi che ha spiegato come “bisogna fare le cose per bene”. Stessa opinione di Di Maio: “Chi non ha vigilato va punito, bisogna tutelare i risparmiatori”. Per il Partito Democratico serve unità.