Sorteggi Champions, Barcellona-Napoli e Lione per la Juventus

Oggi si sono tenuti i sorteggi per gli ottavi di finale di Champions, che vedono impegnate tre squadre italiane, Napoli, Juventus ed Atalanta, dopo la fase a gironi. Non fortunata la squadra di Gattuso, che è stata sorteggiata con il Barcellona di Messi, mentre per la Juventus ci saranno i francesi del Lione. Buon sorteggio anche per l’Atalanta, che evita i team top ed affronterà il Valencia.

Negli altri accoppiamenti il Manchester City affronterà il Real Madrid, mentre il Tottenham il Lipsia. Il Bayern Monaco affronterà il Chelsea ed i campioni in carica del Liverpool l’Atletico Madrid.