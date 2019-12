Terremoto a Benevento: uffici e scuole chiuse

Quattro scosse di terremoto nella zona di Benevento, con due delle quali che hanno fatto uscire la gente in strada e provocato la chiusura di uffici e scuole. Per il momento non si registrano danni a persone o cose. La scossa di terremoto, come rilevato dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia, è stata di magnitudo 3.4 alle ore 9.06.

L’epicentro è stato rilevato a San Leucio del Sannio, con alcuni abitanti di Avellino che hanno sostenuto di aver sentito la scossa. Pochi minuti dopo la prima ce n’è stata un’altra da magnitudo 3.2.