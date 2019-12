Impeachment Trump, attesa per il voto: sei ore di discussione

Oggi verrà votata alla Camera dei Rappresentati degli Stati Uniti la proposta di impeachment per il presidente Donald Trump, dopo l’avvio dell’iter nelle scorse settimane da parte dei democratici. Sono previste sei ore di discussione, per poi procedere alla votazione, che non dovrebbe avere delle sorprese: alla Camera, infatti, i democratici hanno la maggioranza e per questo la risoluzione dovrebbe passare.

Altra storia sarà in Senato, dove i repubblicani anche ancora la maggioranza e per questo ci sarà più discussione e più incertezza riguardo ai numeri, con alcuni senatori repubblicani che potrebbero votare insieme ai democratici per far decadere, con un anno di anticipo, il presidente Trump.