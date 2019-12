Approvato impeachment Trump alla Camera

L’impeachment per Donald Trump è stato approvato alla Camera dei Rappresentanti, con 230 voti favorevoli e 197 contrari. Alla Camera i democratici avevano la maggioranza, per questo erano confidenti di poter far passare la risoluzione, che mette nei guai Trump, il quale ieri si è nuovamente difeso sui social network.

Ora c’è attesa per la votazione in Senato, che avverrà a gennaio. I senatori repubblicani sono in numero maggiore rispetto a quelli democratici e per questo la risoluzione potrebbe essere fermata, ma non è detto che alcune persone possano votare insieme ai democratici per far decadere Trump. Un’eventuale decadenza di Trump metterebbe a rischio anche la sua ricandidatura nel 2020.