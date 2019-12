Caso Gregoretti, chiesta autorizzazione a procedere per Salvini

Il Tribunale dei Ministri di Catania ha chiesto l’autorizzazione a procedere per Matteo Salvini, per il caso legato alla nave della Guardia Costiera “Gregoretti”, che è stata fermata al largo delle acque italiane. Si tratta di un caso simile al caso Diciotti, quello per il quale il Parlamento votò per negare l’autorizzazione a procedere per Salvini, con i voti del Movimento 5 Stelle a supporto del leader leghista.

In questo caso Di Maio sembra intezionato a non dare l’immunità a Salvini, eletto senatore, come ha lui stesso spiegato: “Salvini agì da solo”, ha detto ai cronisti. Il Tribunale dei ministri di Catania ha ritenuto di procedere in quanto il Decreto Sicurezza bis “non è rivolto alle navi militari” e per questo non applicabile al caso Gregoretti.