ArcelorMittal ha raggiunto un accordo di massima con i commissari dell’ex Ilva, per porre le basi per una futura negoziazione, che dovrà ripartire da zero, anche a causa dello spegnimento dell’Altoforno 2, che sta avvenendo per richiesta della Procura di Taranto.

Le negoziazioni avverranno nel prossimo gennaio: “Ci si limita ad indicare le basi per una futura negoziazione che si svolgerà dal 31 gennaio”. Questo è il primo punto per un nuovo contratto di affitto per l’azienda franco-indiana, che era entrata lo scorso anno con condizioni che sono state poi discusse dal primo Governo Conte ed hanno iniziato la crisi politica tra le due entità.