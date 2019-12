Caso Gregoretti, Salvini ha richiesto i contatti avuti con Palazzo Chigi

Non sembra finire il caso legato alla nave Gregoretti, che vede il leader della Lega, Matteo Salvini, rischiare il processo come richiesto dal Tribunale dei Ministri di Catania. L’autorizzazione a procedere dovrà essere votata dal Parlamento, come avvenne con il caso Diciotti, ma in questo caso non ci sarà il supporto del Movimento 5 Stelle, che in quell’occasione votò per dare l’immunità al senatore della Lega.

Sul caso Gregoretti gli esponenti del primo Governo Conte hanno dichiarato che Salvini operò in maniera autonoma, senza indire un Consiglio dei ministri sulla questione. Per questo motivo Matteo Salvini ha chiesto una copia dei suoi contatti con Palazzo Chigi in quella vicenda, che, come riferito da fonti a lui vicine, comprenderebbero anche le autorità europee e la stessa presidenza del Consiglio dei ministri, oltre anche alla CEI, contattata per la redistribuzione dei migranti.

Ci furono anche le dichiarazioni del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, che parlava di “Interlocuzioni tra i ministeri delle Infrastrutture, dell’Interno e della Difesa”.